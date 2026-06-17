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As-Saffat
15
37:15
وقالوا ان هاذا الا سحر مبين ١٥
وَقَالُوٓا۟ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌۭ مُّبِينٌ ١٥
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En zij zeggen: "Dit is niets dan duidelijke tovenarij."
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العربية
Tafsir Ibn Kathir
( وقالوا إن هذا إلا سحر مبين )
أي : إن هذا الذي جئت به إلا سحر مبين ،