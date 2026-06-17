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As-Saffat
12
37:12
بل عجبت ويسخرون ١٢
بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ١٢
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Jij verbaastje zelfs omdat zij (de door jou gebracht boodschap) bespotten.
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Al-Sa'di
Je leest een tafsir voor de groep verzen 37:12tot 37:13
О Посланник! О человек! Ты поражен лживостью людей, которые отказываются уверовать в воскрешение и отворачиваются от многочисленных знамений и доказательств. Неверие таких людей действительно поражает и удивляет, потому что неизбежность Судного дня невозможно отрицать. Но что еще больше поражает разумного человека, так это поведение неверующих, которые насмехаются над посланником и верующими. Они не довольствуются тем, что отвергают истину, и осмеливаются глумиться над ней.