Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
As-Saffat
1
37:1
والصافات صفا ١
وَٱلصَّـٰٓفَّـٰتِ صَفًّۭا ١
ﱁ
ﱂ
ﱃ
Bij hen die in rijen staan (de Engelen).
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Je leest een tafsir voor de groep verzen 36:83tot 37:2
Аллах напомнил о шестом доказательстве правдивости воскрешения. Всевышний Аллах является властелином всего сущего, и ему подвластно все, что существует на небесах и на земле. Все живые и неживые творения являются рабами Аллаха и подчиняются Его воле. Он правит Вселенной по законам своего предопределения, законам своей религии и законам справедливого возмездия. Он непременно воскресит людей после смерти для того, чтобы проявить свою божественную власть и претворить в жизнь законы справедливого возмездия. Все сущее будет возвращено к Аллаху, и в этом нет никакого сомнения. Об этом свидетельствуют многочисленные убедительные доводы и неопровержимые доказательства. Благословен же Господь, чьи слова являются верным руководством, исцелением и светом!