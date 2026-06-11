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Ash-Shams
12
91:12
اذ انبعث اشقاها ١٢
إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشْقَىٰهَا ١٢
إِذِ
ٱنۢبَعَثَ
أَشۡقَىٰهَا
١٢
Toen de ellendigste onder hen opstond.
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Tafseer Jalalayn
﴿إِذِ ٱنۢبَعَثَ﴾ أَسْرَعَ ﴿أَشۡقَىٰهَا ١٢﴾ وَاسْمه قَدَّار إِلَى عَقْر النَّاقَة بِرِضَاهُمْ
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran