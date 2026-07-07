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Adh-Dhariyat
43
51:43
وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين ٤٣
وَفِى ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا۟ حَتَّىٰ حِينٍۢ ٤٣
وَفِي
ثَمُودَ
إِذۡ
قِيلَ
لَهُمۡ
تَمَتَّعُواْ
حَتَّىٰ
حِينٖ
٤٣
En in de Tsamôed, toen tot hen gezegd werd: "Geniet maar, tot een bepaalde tijd."
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Tafseer Jalalayn
﴿وَفِی﴾ إهْلَاك ﴿ثَمُودَ﴾ آيَة ﴿إِذۡ قِیلَ لَهُمۡ﴾ بَعْد عَقْر النَّاقَة ﴿تَمَتَّعُوا۟ حَتَّىٰ حِینࣲ ٤٣﴾ إلَى انقضاء آجالكم كما في آية {تَمَتَّعُوا۟ فِی دَارِكُمۡ ثَلَـٰثَةَ أَیَّامࣲۖ}