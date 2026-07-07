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Adh-Dhariyat
38
51:38
وفي موسى اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين ٣٨
وَفِى مُوسَىٰٓ إِذْ أَرْسَلْنَـٰهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَـٰنٍۢ مُّبِينٍۢ ٣٨
وَفِي
مُوسَىٰٓ
إِذۡ
أَرۡسَلۡنَٰهُ
إِلَىٰ
فِرۡعَوۡنَ
بِسُلۡطَٰنٖ
مُّبِينٖ
٣٨
En ook in (de geschiedenis van) Môesa toen Wij hem naar Fir'aun zonden met een duidelijk bewijs.
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Qiraat
Hadith
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العربية
Tafsir Ibn Kathir
يقول تعالى :
( وفي موسى )
[ آية ]
( إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين )
أي : بدليل باهر وحجة قاطعة