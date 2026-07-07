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Adh-Dhariyat
35
51:35
فاخرجنا من كان فيها من المومنين ٣٥
فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣٥
فَأَخۡرَجۡنَا
مَن
كَانَ
فِيهَا
مِنَ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
٣٥
Toen deden Wij degenen die daar tot de gelovigen behoorden vertrekken.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿فَأَخۡرَجۡنَا مَن كَانَ فِیهَا﴾ أَيْ قُرَى قَوْم لُوط ﴿مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ ٣٥﴾ لِإِهْلَاكِ الْكَافِرِينَ