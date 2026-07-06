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Adh-Dhariyat
32
51:32
قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين ٣٢
قَالُوٓا۟ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمٍۢ مُّجْرِمِينَ ٣٢
قَالُوٓاْ
إِنَّآ
أُرۡسِلۡنَآ
إِلَىٰ
قَوۡمٖ
مُّجۡرِمِينَ
٣٢
Zij zeiden: "Voorwaar, wij zijn gezonden naar een volk van misdadigers.
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العربية
Al-Sa'di
Je leest een tafsir voor de groep verzen 51:31tot 51:33
Ибрахим догадался, что ангелы выполняют поручение Аллаха и явились с какой-то важной миссией.