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Adh-Dhariyat
26
51:26
فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين ٢٦
فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجْلٍۢ سَمِينٍۢ ٢٦
فَرَاغَ
إِلَىٰٓ
أَهۡلِهِۦ
فَجَآءَ
بِعِجۡلٖ
سَمِينٖ
٢٦
Hij ging toen vlug naar zijn familie en bracht een geroosterd kalf.
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Qiraat
Hadith
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العربية
السعدي Al-Sa'di
ولهذا راغ إلى أهله أي:
ذهب سريعًا في خفية، ليحضر لهم قراهم،
{ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ }