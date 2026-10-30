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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Al-Qiyamah Ayah 37
Al-Qiyamah
37
75:37
الم يك نطفة من مني يمنى ٣٧
أَلَمْ يَكُ نُطْفَةًۭ مِّن مَّنِىٍّۢ يُمْنَىٰ ٣٧
أَلَمۡ
ﲐ
يَكُ
ﲑ
نُطۡفَةٗ
ﲒ
مِّن
ﲓ
مَّنِيّٖ
ﲔ
يُمۡنَىٰ
ﲕ
٣٧
ﲖ
Was hij niet eerst een druppel van uitgestort sperma?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.