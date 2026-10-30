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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Al-Qiyamah Ayah 35
Al-Qiyamah
35
75:35
ثم اولى لك فاولى ٣٥
ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰٓ ٣٥
ثُمَّ
ﲅ
أَوۡلَىٰ
ﲆ
لَكَ
ﲇ
فَأَوۡلَىٰٓ
ﲈ
٣٥
ﲉ
Nogmaals, wee jou, wee!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.