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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Al-Qiyamah Ayah 32
Al-Qiyamah
32
75:32
ولاكن كذب وتولى ٣٢
وَلَـٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ٣٢
وَلَٰكِن
ﱷ
كَذَّبَ
ﱸ
وَتَوَلَّىٰ
ﱹ
٣٢
ﱺ
Maar hij loochende en hij wendde zich af.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.