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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Al-Qiyamah Ayah 29
Al-Qiyamah
29
75:29
والتفت الساق بالساق ٢٩
وَٱلْتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ٢٩
وَٱلۡتَفَّتِ
ﱩ
ٱلسَّاقُ
ﱪ
بِٱلسَّاقِ
ﱫ
٢٩
ﱬ
En de benen (in doodsangst) over elkaar liggen.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.