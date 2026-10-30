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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Al-Qiyamah Ayah 27
Al-Qiyamah
27
75:27
وقيل من راق ٢٧
وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍۢ ٢٧
وَقِيلَ
ﱠ
مَنۡۜ
ﱡﱢ
رَاقٖ
ﱣ
٢٧
ﱤ
En er gezegd wordt: "Wie kan genezen?"
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.