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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Al-Qiyamah Ayah 26
Al-Qiyamah
26
75:26
كلا اذا بلغت التراقي ٢٦
كَلَّآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِىَ ٢٦
كـَلَّآ
ﱛ
إِذَا
ﱜ
بَلَغَتِ
ﱝ
ٱلتَّرَاقِيَ
ﱞ
٢٦
ﱟ
Nee, wanneer de (laatste) adem in de keel stokt.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.