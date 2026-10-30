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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Al-Qiyamah Ayah 24
Al-Qiyamah
24
75:24
ووجوه يوميذ باسرة ٢٤
وَوُجُوهٌۭ يَوْمَئِذٍۭ بَاسِرَةٌۭ ٢٤
وَوُجُوهٞ
ﱑ
يَوۡمَئِذِۭ
ﱒ
بَاسِرَةٞ
ﱓ
٢٤
ﱔ
En gezichten zullen op die Dag duister zijn.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.