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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Al-Qiyamah Ayah 22
Al-Qiyamah
22
75:22
وجوه يوميذ ناضرة ٢٢
وُجُوهٌۭ يَوْمَئِذٍۢ نَّاضِرَةٌ ٢٢
وُجُوهٞ
ﱉ
يَوۡمَئِذٖ
ﱊ
نَّاضِرَةٌ
ﱋ
٢٢
ﱌ
Gezichten zullen op die Dag verlicht zijn.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.