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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Al-Qiyamah Ayah 19
Al-Qiyamah
19
75:19
ثم ان علينا بيانه ١٩
ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُۥ ١٩
ثُمَّ
ﳘ
إِنَّ
ﳙ
عَلَيۡنَا
ﳚ
بَيَانَهُۥ
ﳛ
١٩
ﳜ
Daarna is aan Ons de uitleg ervan."
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.