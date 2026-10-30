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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Al-Qiyamah Ayah 18
Al-Qiyamah
18
75:18
فاذا قراناه فاتبع قرانه ١٨
فَإِذَا قَرَأْنَـٰهُ فَٱتَّبِعْ قُرْءَانَهُۥ ١٨
فَإِذَا
ﳓ
قَرَأۡنَٰهُ
ﳔ
فَٱتَّبِعۡ
ﳕ
قُرۡءَانَهُۥ
ﳖ
١٨
ﳗ
Wanneer Wij hem dan hebben doen voordragen, volg dan zijn voordracht.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.