В тот день человек сам будет свидетельствовать о своих деяниях и сможет определить свой исход. Его оправдания и извинения не будут приняты. Напротив, тем самым он лишь подтвердит содеянное и сознается в этом. Поэтому Всевышний сказал: «Читай свою книгу! Сегодня достаточно того, что ты сам сосчитаешь свои деяния против самого себя» (17:14). Даже если раб попытается отрицать содеянное или оправдаться, его отрицание и оправдания не принесут ему никакой пользы, поскольку его слух, взор и все части тела будут свидетельствовать против него, рассказывая обо всем, что он совершил. Время для покаяния уже пройдет, и от него не будет никакого прока. Поэтому Аллах сказал: «В тот день беззаконникам не принесут пользы их извинения (или оправдания), и от них не потребуют покаяния» (30:57).