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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Al-Qiyamah Ayah 14
Al-Qiyamah
14
75:14
بل الانسان على نفسه بصيرة ١٤
بَلِ ٱلْإِنسَـٰنُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ بَصِيرَةٌۭ ١٤
بَلِ
ﲽ
ٱلۡإِنسَٰنُ
ﲾ
عَلَىٰ
ﲿ
نَفۡسِهِۦ
ﳀ
بَصِيرَةٞ
ﳁ
١٤
ﳂ
Hij zal zelfs tegen zichzelf getuigen.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.