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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Al-Qiyamah Ayah 13
Al-Qiyamah
13
75:13
ينبا الانسان يوميذ بما قدم واخر ١٣
يُنَبَّؤُا۟ ٱلْإِنسَـٰنُ يَوْمَئِذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ١٣
يُنَبَّؤُاْ
ﲶ
ٱلۡإِنسَٰنُ
ﲷ
يَوۡمَئِذِۭ
ﲸ
بِمَا
ﲹ
قَدَّمَ
ﲺ
وَأَخَّرَ
ﲻ
١٣
ﲼ
De mens zal die Dag worden medegedeeld wat hij heeft voortgebracht en wat hij heeft nagelaten.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.