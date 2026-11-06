Всевышний велел верующим рабам остерегаться неверующих врагов. Это значит, что они должны использовать любую возможность, чтобы подготовиться к сражению с ними и отражению их агрессии. Эти мероприятия включают в себя строительство крепостей и рытье траншей, обучение стрельбе и верховой езде, развитие военной промышленности, изучение возможных путей наступления и отступления противника, раскрытие их планов и мобилизацию войск на пути Аллаха. Именно поэтому мусульманам приказано выступать в военные походы либо отдельными отрядами, когда одна часть подразделений отправляется на войну, а другая остается дома, либо всем вместе. Они должны поступать так, чтобы извлечь из своих действий наибольшую выгоду, подавить противника и создать условия для того, чтобы мусульмане могли спокойно исповедовать свою религию. Этот аят похож на другое откровение: «Приготовьте против них, сколько можете, силы и боевых коней, чтобы устрашить врага Аллаха и вашего врага, а также тех, которых вы не знаете, но которых знает Аллах» (8:60).