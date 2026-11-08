Кто противится Посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, и упрямо отвергает его проповеди после того, как коранические доводы и пророческие свидетельства указали ему на прямой путь, кто не следует путем верующих, исповедуя их воззрения и совершая их деяния, того Аллах бросит скитаться в заблуждении, которое он избрал для себя. Аллах лишит его поддержки и не вдохновит на добрые дела. Он увидел истину, познал ее и сознательно отвернулся от нее, и Аллах воздал ему по справедливости, бросил его скитаться во мраке заблуждения и увязать в нем все глубже и глубже. Всевышний сказал: «Когда же они уклонились, Аллах совратил их сердца. Аллах не ведет прямым путем людей нечестивых» (61:5); «Мы отворачиваем их сердца и умы, поскольку они не уверовали в него в первый раз, и оставляем их скитаться вслепую в собственном беззаконии» (6:110). Из этого аята можно сделать вывод о том, что если человек не противится Посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, и следует путем правоверных, если он стремится к лику Аллаха, повинуется Его посланнику и не откалывается от мусульманской общины, но помышляет о грехах или даже совершает их, потакая своим страстям и уступая человеческой природе, то Аллах не направляет его туда, куда его увлекают страсти и сатана. Напротив, Он проявляет к нему сострадание, оказывает ему милость и оберегает его от зла. Вот почему, говоря о пророке Йусуфе, Всевышний Аллах сказал: «Она возжелала его, и он возжелал бы ее, если бы не увидел знамение своего Господа. Так Мы отвратили от него зло и мерзость. Воистину, он был из числа Наших избранных (или искренних) рабов» (12:24). Его искренность стала причиной, по которой Аллах отвратил от него зло, и таким же образом Аллах поступает с каждым искренним рабом, поскольку это правило распространяется на всех людей. Затем Аллах обещал подвергнуть великому наказанию в Преисподней каждого, кто откалывается от правоверных. Безусловно, существует множество степеней сопротивления правоверным, которые определяются тяжестью грехов. Некоторые из них обрекают человека на вечные страдания в Аду и лишение всяких благ, а другие являются менее тяжкими. Очевидно, следующий аят более подробно разъясняет это откровение с широким смыслом. Этот прекрасный аят свидетельствует в пользу того, что единое мнение мусульман является убедительным доводом, и все мусульмане не могут ошибаться одновременно. Такой вывод объясняется тем, что Аллах пригрозил ввергнуть в Ад и лишить поддержки каждого, кто отказывается следовать путем правоверных. Путь верующих упомянут в единственном числе, и он включает в себя все воззрения и деяния, которые они исповедуют или совершают. Если правоверные единодушно признали какое-либо предписание обязательным, желательным, запрещенным, нежелательным или дозволенным, то это мнение становится их путем, и всякий, кто противится их единодушному решению, сворачивает с их пути. Все сказанное подтверждается другим аятом: «Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха» (3:110). В чем же смысл этого довода? Всевышний Аллах сообщил о том, что правоверные мусульмане призывают только к одобряемому, и если они единодушны в том, что какое-либо предписание является обязательным или желательным, то они призывают окружающих выполнять его, а из этого аята следует, что оно непременно относится к одобряемым поступкам. Если же они единодушны в том, что какое-либо предписание запрещено, то оно непременно относится к предосудительным поступкам. В пользу этого также свидетельствует аят: «Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины, чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве, а Посланник свидетельствовал о вас самих» (2:143). Всевышний сообщил о том, что Он сделал мусульманскую общину справедливой и наилучшей из всех религиозных общин, дабы они свидетельствовали обо всем происходящем. И если мусульмане единодушно свидетельствуют о том, что Аллах приказал или запретил какой-либо поступок или объявил его дозволенным, то их свидетельство не может быть ошибочным, потому что они обладают соответствующими знаниями и поступают справедливо. Если бы дело обстояло не так, то свидетельство мусульман нельзя было бы считать справедливым, а их самих нельзя было бы относить к обладателям знания. В пользу этого также свидетельствует аят: «Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику, если вы веруете в Аллаха и Последний день» (4:59). Это означает, что если мусульмане не препираются и высказывают единое мнение по какому-либо поводу, то им не обязательно обращаться к Корану и Сунне, потому что их единое мнение всегда опирается только на Коран и Сунну и не противоречит им. Эти и другие, похожие доказательства свидетельствуют о том, что единое мнение мусульман является убедительным доводом.