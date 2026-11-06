Всевышний сообщил о том, что Он ниспослал Своему рабу и посланнику Писание с истиной. Это означает, что во время ниспослания оно оберегалось от дьяволов, и те не могли внести в него лживые измышления. Оно было ниспослано истинно и содержит в себе истину, потому что его повествования - правдивые, а его повеления и запреты - справедливые. Всевышний сказал: «Слово твоего Господа исполнилось правдиво и справедливо!» (6:115). Аллах отметил, что Священное Писание ниспослано для того, чтобы любые тяжбы между людьми разбирались на основании этого закона. В другом аяте говорится: «А тебе Мы ниспослали Напоминание для того, чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано, и для того, чтобы они призадумались» (16:44). Существует мнение, что обсуждаемый нами аят касается только разбирательств по спорным вопросам, а другой аят касается разъяснения основных и второстепенных вопросов религии. Согласно другому толкованию, смысл обоих аятов - одинаковый. Из него следует, что под тяжбами здесь подразумеваются не только судебные разбирательства по поводу покушения на жизнь, честь и имущество людей и посягательства на их права, но и споры, касающиеся религиозных убеждений и предписаний. Затем Аллах приказал Своему посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, принимать решения так, как Он показал ему. Ему не было позволено поступать в угоду своим желаниям, а было приказано поступать так, как его научил Господь. В похожем аяте говорится: «Он не говорит по прихоти. Это - всего лишь внушенное ему откровение» (53:3–4). Из этого следует, что Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был защищен от ошибок, когда провозглашал законы или говорил от имени Аллаха. Из этого также следует, что знание и справедливость являются требованиями, которые предъявляются к каждому судебному решению, поскольку Аллах приказал выносить решения на основании того, что показано Им, а не на основании собственных суждений. Поэтому для того, чтобы разбирать тяжбы между людьми, необходимо обладать знаниями о писании Аллаха. После повеления принимать справедливые и беспристрастные решения Аллах запретил поступать несправедливо и заступаться за изменников. Это означает, что мусульманин не имеет права заступаться за человека, если ему известно или если он предполагает, что тот предает доверие, или предъявляет права на то, что ему не принадлежит, или отрицает свои обязанности перед истцом. Следовательно, притязать на чужие права и представлять интересы того, кто поступает так, в религиозных и мирских вопросах категорически запрещено. Из этого аята также можно сделать вывод о том, что мусульманину разрешено представлять интересы другого человека, если он не подозревает его в несправедливости.