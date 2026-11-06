﴿وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ﴾ سَافَرْتُمْ ﴿فِی ٱلۡأَرۡضِ فَلَیۡسَ عَلَیۡكُمۡ جُنَاحٌ﴾ فِي ﴿أَن تَقۡصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ﴾ بِأَنْ تَرُدُّوهَا مِنْ أَرْبَع إلَى اثْنَتَيْنِ ﴿إِنۡ خِفۡتُمۡ أَن یَفۡتِنَكُمُ﴾ أَيْ يَنَالكُمْ بِمَكْرُوهٍ ﴿ٱلَّذِینَ كَفَرُوۤا۟ۚ﴾ بَيَان لِلْوَاقِعِ إذْ ذَاكَ فَلَا مَفْهُوم لَهُ وَبَيَّنَتْ السُّنَّة أَنَّ الْمُرَاد بِالسَّفَرِ الطَّوِيل وَهُوَ أَرْبَع بُرُد وَهِيَ مَرْحَلَتَانِ وَيُؤْخَذ مِنْ قَوْله {فَلَیۡسَ عَلَیۡكُمۡ جُنَاحٌ} أَنَّهُ رُخْصَة لَا وَاجِب وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيّ ﴿إِنَّ ٱلۡكَـٰفِرِینَ كَانُوا۟ لَكُمۡ عَدُوࣰّا مُّبِینࣰا ١٠١﴾ بيني العداوة