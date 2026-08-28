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Tafseer: Al-Mursalat 77:2
Al-Mursalat
2
77:2
فالعاصفات عصفا ٢
فَٱلْعَـٰصِفَـٰتِ عَصْفًۭا ٢
فَٱلۡعَٰصِفَٰتِ
عَصۡفٗا
٢
Bij de met spoed voortspoedenden.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا }
وهي
[أيضا]
الملائكة التي يرسلها الله تعالى وصفها بالمبادرة لأمره، وسرعة تنفيذ أوامره، كالريح العاصف،
أو:
أن العاصفات، الرياح الشديدة، التي يسرع هبوبها.