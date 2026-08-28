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Tafseer: Al-Mursalat 77:16
Al-Mursalat
16
77:16
الم نهلك الاولين ١٦
أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٦
أَلَمۡ
نُهۡلِكِ
ٱلۡأَوَّلِينَ
١٦
Hebben Wij de vroegeren niet vernietigd?
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Qiraat
Hadith
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العربية
Tafsir Muyassar
ألم نهلك السابقين من الأمم الماضية; بتكذيبهم للرسل كقوم نوح وعاد وثمود؟ ثم نلحق بهم المتأخرين ممن كانوا مثلهم في التكذيب والعصيان. مِثل ذلك الإهلاك الفظيع نفعل بهؤلاء المجرمين من كفار
«مكة»
؛ لتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم.