Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafseer: Al-Mursalat 77:1
Al-Mursalat
1
77:1
والمرسلات عرفا ١
وَٱلْمُرْسَلَـٰتِ عُرْفًۭا ١
وَٱلۡمُرۡسَلَٰتِ
عُرۡفٗا
١
Bij de met goedheid uitgezondenen.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
سوورهتی (موڕسهلات) (واته: نێردراوان) سوورهتێكى مهككى یه تهنها ئایهتى (٤٨) نهبێت كه مهدهنى یهو (٥٠) ئایهته (عبدالله ى كوڕى مهسعود) دهفهرمێت: ئێمه لهگهڵ پێغهمبهری خوا -
صلی الله علیه وسلم
- بووین له (مینا) له ناو ئهشكهوتێك ئهم سوورهتهى بۆ دابهزى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [
وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (١) فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا (٢) وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا (٣)
] (الْمُرْسَلَاتِ) و (الْعَاصِفَاتِ) و (النَّاشِرَاتِ) مهبهست پێی فریشتهكانه، وه تهواوتر ئهوهیه كه مهبهست پێی بایه، خوای گهوره سوێند ئهخوات به با كاتێك كه هێدی هێدی ههڵئهكات.