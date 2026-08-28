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Tafseer: Al-Mursalat 77:1
Al-Mursalat
1
77:1
والمرسلات عرفا ١
وَٱلْمُرْسَلَـٰتِ عُرْفًۭا ١
وَٱلۡمُرۡسَلَٰتِ
عُرۡفٗا
١
Bij de met goedheid uitgezondenen.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَٱلۡمُرۡسَلَـٰتِ عُرۡفࣰا ١﴾ أَيْ الرِّيَاح مُتَتَابِعَة كَعُرْفِ الْفَرَس يَتْلُو بَعْضه بَعْضًا وَنَصْبه عَلَى الْحَال