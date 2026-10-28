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Tafsir Fathul Majid Tafseer: An-Najm Ayah 8
An-Najm
8
53:8
ثم دنا فتدلى ٨
ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ٨
ثُمَّ
ﱢ
دَنَا
ﱣ
فَتَدَلَّىٰ
ﱤ
٨
ﱥ
Daarna naderde hij en daalde neer.
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