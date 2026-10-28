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Tafsir Fathul Majid Tafseer: An-Najm Ayah 7
An-Najm
7
53:7
وهو بالافق الاعلى ٧
وَهُوَ بِٱلْأُفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ ٧
وَهُوَ
ﱞ
بِٱلۡأُفُقِ
ﱟ
ٱلۡأَعۡلَىٰ
ﱠ
٧
ﱡ
En hij bevond zich aan de hoogste horizon.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.