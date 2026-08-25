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Tafseer: An-Najm 53:57
An-Najm
57
53:57
ازفت الازفة ٥٧
أَزِفَتِ ٱلْـَٔازِفَةُ ٥٧
أَزِفَتِ
ٱلۡأٓزِفَةُ
٥٧
Het nabije (Dag des Oordeels) is genaderd.
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Qiraat
Hadith
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Kiyama kimekaribia na wakati wake umekaribia.