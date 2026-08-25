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Tafseer: An-Najm 53:55
An-Najm
55
53:55
فباي الاء ربك تتمارى ٥٥
فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ٥٥
فَبِأَيِّ
ءَالَآءِ
رَبِّكَ
تَتَمَارَىٰ
٥٥
Welke van de genietingen van jouw Heer betwijfelen jullie dan?
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى }
أي: فبأي: نعم الله وفضله تشك أيها الإنسان؟ فإن نعم الله ظاهرة لا تقبل الشك بوجه من الوجوه، فما بالعباد من نعمة إلا منه تعالى، ولا يدفع النقم إلا هو.