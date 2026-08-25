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Tafseer: An-Najm 53:54
An-Najm
54
53:54
فغشاها ما غشى ٥٤
فَغَشَّىٰهَا مَا غَشَّىٰ ٥٤
فَغَشَّىٰهَا
مَا
غَشَّىٰ
٥٤
Toen bedekte Hij haar volledig.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى }
أي: غشيها من العذاب الأليم الوخيم ما غشى أي: شيء عظيم لا يمكن وصفه.