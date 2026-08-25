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Tafseer: An-Najm 53:53
An-Najm
53
53:53
والموتفكة اهوى ٥٣
وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ٥٣
وَٱلۡمُؤۡتَفِكَةَ
أَهۡوَىٰ
٥٣
En de omgekeerde steden richtte Hij ten gronde.
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السعدي Al-Sa'di
{ وَالْمُؤْتَفِكَةَ }
وهم قوم لوط عليه السلام
{ أَهْوَى }
أي: أصابهم الله بعذاب ما عذب به أحدا من العالمين، قلب أسفل ديارهم أعلاها، وأمطر عليهم حجارة من سجيل.