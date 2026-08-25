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Tafseer: An-Najm 53:45
An-Najm
45
53:45
وانه خلق الزوجين الذكر والانثى ٤٥
وَأَنَّهُۥ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ٤٥
وَأَنَّهُۥ
خَلَقَ
ٱلزَّوۡجَيۡنِ
ٱلذَّكَرَ
وَٱلۡأُنثَىٰ
٤٥
En dat Hij de paren heeft geschapen; de man en de vrouw?
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العربية
Tafsir Muyassar
Je leest een tafsir voor de groep verzen 53:45tot 53:46
وأنه خلق الزوجين:
الذكر والأنثى من الإنسان والحيوان، من نطفة تُصَبُّ في الرحم.