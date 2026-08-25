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Tafseer: An-Najm 53:44
An-Najm
44
53:44
وانه هو امات واحيا ٤٤
وَأَنَّهُۥ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ٤٤
وَأَنَّهُۥ
هُوَ
أَمَاتَ
وَأَحۡيَا
٤٤
En dat Hij het is Die doet sterven en Die doet leven?
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Hadith
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا }
أي: هو المنفرد بالإيجاد والإعدام، والذي أوجد الخلق وأمرهم ونهاهم، سيعيدهم بعد موتهم، ويجازيهم بتلك الأعمال التي عملوها في دار الدنيا.