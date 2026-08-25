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Tafseer: An-Najm 53:43
An-Najm
43
53:43
وانه هو اضحك وابكى ٤٣
وَأَنَّهُۥ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ٤٣
وَأَنَّهُۥ
هُوَ
أَضۡحَكَ
وَأَبۡكَىٰ
٤٣
En dat Hij het is Die doet lachen en doet huilen?
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
تواناو دەسەڵاتى خواى گەورە [
وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى (٤٣)
] وە هەر خوای گەورەیە كە ئەهلی بەهەشتی هێناوەتە پێكەنین و ئەهلی دۆزەخی هێناوەتە گریان, یان لە دونیادا ویستی لێ بێت هەر كەسێك دێنێتە پێكەنین وە ویستی لێ بێت هەر كەسێك ئەهێنێتە گریان, یان پێكەنین و گریان بەدەست خوای گەورەیە .