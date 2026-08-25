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Tafseer: An-Najm 53:42
An-Najm
42
53:42
وان الى ربك المنتهى ٤٢
وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ٤٢
وَأَنَّ
إِلَىٰ
رَبِّكَ
ٱلۡمُنتَهَىٰ
٤٢
En dat bij jouw Heer het einde is?
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Tafsir Muyassar
Je leest een tafsir voor de groep verzen 53:41tot 53:42
ثم يُجزى الإنسان على سعيه الجزاء المستكمل لجميع عمله، وأنَّ إلى ربك -أيها الرسول- انتهاء جميع خلقه يوم القيامة.