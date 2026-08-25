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Tafseer: An-Najm 53:41
An-Najm
41
53:41
ثم يجزاه الجزاء الاوفى ٤١
ثُمَّ يُجْزَىٰهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأَوْفَىٰ ٤١
ثُمَّ
يُجۡزَىٰهُ
ٱلۡجَزَآءَ
ٱلۡأَوۡفَىٰ
٤١
Waarop zal hij beloond (vergolden) worden met de volmaakte beloning (vergelding)?
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Al-Sa'di
В Последней жизни люди узнают все о своих благодеяниях и грехах. Каждый человек получит вознаграждение за свои добрые дела и будет наказан за свои злодеяния. А что касается смешанных поступков, то за них человек получит как вознаграждение, так и наказание, соответствующие доле добра и зла в том или ином поступке. Таким образом, воздаяние Аллаха будет проявлением Его справедливости и добродетели ко всем живым тварям. Все сущее будет восхвалять Его за это, и даже адские мученики войдут в огненную Геенну, восхваляя Господа и преклоняясь перед Его мудростью. Они будут испытывать ненависть к самим себе, осознавая, что именно они своими поступками обрекли себя на злые страдания.