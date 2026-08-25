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Tafseer: An-Najm 53:37
An-Najm
37
53:37
وابراهيم الذي وفى ٣٧
وَإِبْرَٰهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّىٰٓ ٣٧
وَإِبۡرَٰهِيمَ
ٱلَّذِي
وَفَّىٰٓ
٣٧
En (de geschriften van) Ibrâhîm die trouw was?
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Al-Sa'di
Je leest een tafsir voor de groep verzen 53:37tot 53:38
Разве этому нечестивцу не поведали о том, что содержится в свитках Мусы и Ибрахима, который прошел через все испытания Аллаха и строго придерживался всех основных и второстепенных предписаний религии. А в этих свитках содержится много заповедей и предписаний. Всевышний упомянул о важнейших из этих заповедей и сказал: