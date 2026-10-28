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Tafsir Fathul Majid Tafseer: An-Najm Ayah 3
An-Najm
3
53:3
وما ينطق عن الهوى ٣
وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ٣
وَمَا
ﱋ
يَنطِقُ
ﱌ
عَنِ
ﱍ
ٱلۡهَوَىٰٓ
ﱎ
٣
ﱏ
En hij spreekt niet uit begeerte.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.