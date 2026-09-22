Всевышний повелел Своему посланнику читать ниспосланное ему откровение, то есть Священный Коран. Это означает, что каждый правоверный должен выполнять обязательные предписания, остерегаться совершения запрещенных деяний, руководствоваться кораническими наставлениями, верить в коранические повествования, размышлять над смыслом премудрых откровений и читать их в соответствии с определенными правилами. Из всего сказанного следует, что чтение Корана - это всего лишь часть этого прекрасного предписания. А это значит, что чтение Писания в широком смысле этого слова подразумевает выполнение всех предписаний мусульманской веры. И поэтому последующее повеление совершать намаз является одним из примеров включения частного в общее и свидетельствует о важности и превосходстве намаза. Этот обряд поклонения приносит человеку огромную пользу, и поэтому Всевышний Аллах возвестил о том, что намаз оберегает человека от мерзких поступков и предосудительного. Мерзкими поступками называются отвратительные прегрешения, к которым человеческая душа испытывает природное влечение. А предосудительными деяниями являются прегрешения, которые не только порицаются разумом, но и противоречат природе человеческой души. И если человек регулярно совершает намаз, выполняя его обязательные предписания и проявляя смирение перед Господом, то ему непременно удастся избавиться от прегрешений любого рода. Благодаря молитвам озарится светом его душа, очистится от скверны его сердце, приумножится его вера, усилится его стремление вершить добро и уменьшится или даже исчезнет его склонность к совершению грехов. Всякий, кто регулярно совершает намаз и выполняет его условия и обязательные предписания, непременно добьется этих результатов, потому что благочестие является одним из важнейших плодов мусульманской молитвы. Однако польза намаза не ограничивается этим, потому что есть нечто более важное и прекрасное. Это - поминание Аллаха душой, устами и телом, которое является важнейшей составляющей мусульманской молитвы. Всевышний сотворил людей для того, чтобы они поклонялись Ему, и обрядовая молитва является самым прекрасным обрядом поклонения. Совершая молитву, человек поклоняется своему Господу всеми частями тела, чего не происходит при выполнении других обрядов поклонения. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал, что поминание Аллаха - гораздо важнее. Однако существует иное толкование этого откровения, согласно которому Всевышний Аллах вначале возвестил о важности совершения намаза, а затем отметил, что поминание Аллаха в остальное время является гораздо более важным занятием. Этого мнения придерживалось большинство толкователей Священного Корана, но первое толкование является более убедительным. И согласно этому толкованию, намаз важнее поминания Аллаха в остальное время, потому что он сам по себе является величайшим проявлением поминания Аллаха. Воистину, Аллах ведает обо всех добрых и злых деяниях Своих рабов и сполна воздаст каждому из них за все содеянное.