Всевышний поведал о пророческой миссии Своего возлюбленного Ибрахима. Господь отправил его проповедовать среди своего народа, и святой пророк сказал: «Искренне поклоняйтесь одному Аллаху и выполняйте Его повеления надлежащим образом! Опасайтесь гнева Божьего и не совершайте грехов, дабы не постигло вас мучительное наказание. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали. Поклонение одному Аллаху и богобоязненность принесут вам гораздо больше пользы, чем все остальное». Сравнительная степень, использованная в этом кораническом откровении, имеет значение превосходной степени, потому что в нем не упоминается, что именно сравнивается с поклонением Аллаху и богобоязненностью. Воистину, отказ от поклонения одному Аллаху и богобоязненности не приносит человеку никакой пользы, потому что только благодаря приверженности единобожию и набожности можно обрести счастье как при жизни на земле, так и после смерти. Любые блага на земле и в Последней жизни являются результатом этих прекрасных качеств. Что же мешает людям уразуметь эту истину, задуматься над своим бытием и отдать предпочтение тому, что действительно заслуживает предпочтения? После повеления исповедовать единобожие и набожность пророк Ибрахим запретил своим соплеменникам поклоняться идолам, которые имеют множество недостатков и не заслуживают обожествления. Он сказал: