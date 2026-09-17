О Мухаммад! Помяни добрым словом и почти прекрасной похвалой Нашего раба и посланника Йунуса. Арабское слово зу означает ‘хозяин’, ‘обладатель’. А слово нун означает ‘кит’. Из этого следует, что Аллах нарек пророка Йунуса «человеком кита». Всевышний Аллах отправил его проповедовать истину среди своих соплеменников. Однако они отказались уверовать в него, и тогда святой пророк предупредил их, что через некоторое время их постигнет лютая кара. Более того, он назвал им точное время наступления этого наказания. Когда же наказание приблизилось к ним, и грешники воочию убедились в его правдивости, они завопили и принялись каяться. И тогда Аллах избавил их от лютой кары. Всевышний сказал: «Разве были селения, жители которых уверовали после того, как они узрели наказание, и им помогла вера, кроме народа Йунуса (Ионы)? Когда они уверовали, Мы избавили их от позорных мучений в мирской жизни и дозволили им пользоваться мирскими благами до определенного времени» (10:98); «Мы отправили его к ста тысячам или даже больше того. Они уверовали, и Мы позволили им пользоваться благами до определенного времени» (37:147–148). Йунус обратил в правую веру огромный народ, и это является одним из его достоинств. Однако в жизни этого пророка было еще одно важное событие. Однажды он совершил грех, разгневался и попытался сбежать от своего Господа. Аллах не поведал в Своем писании, какой именно грех совершил Йунус, потому что знание об этом не может принести нам никакой пользы. По этому поводу Аллах сказал: «Он сбежал на переполненный корабль. Он бросил жребий вместе с другими и оказался проигравшим. Его проглотила рыба, когда он был достоин порицания» (37:140–142). Он совершил поступок, который действительно был достоин порицания, и предположил, что сумеет избежать наказания Аллаха. Подобные мысли могут прийти на ум любому человеку, и это отнюдь не означает того, что они твердо закрепились в его сознании. Вместе с другими людьми он поднялся на борт корабля, и спустя некоторое время корабль начал тонуть. Люди опасались того, что судно потонет, если одного из них не выбросят за борт. И тогда они решили бросить жребий, и жребий пал на Йунуса. Люди выбросили его в море, и его проглотил огромный кит. Он унес Йунуса в своем чреве во мрак морской пучины, где святой пророк взывал к Аллаху со словами: «Нет божества, кроме Тебя! Пречист Ты! Воистину, я был одним из беззаконников!» Этими словами он засвидетельствовал то, что Аллах - Единственный Бог, лишенный пороков и недостатков. Наряду с этим он признался в том, что поступил несправедливо и причинил себе зло.