О Мухаммад! Помяни также добрым словом двух благородных пророков Давуда и Сулеймана. Аллах одарил их безграничным знанием и умением принимать правильные решения. Однажды к ним обратился с жалобой хозяин нивы, потравленной чужими овцами. Выяснилось, что ночью чужие овцы забрели в его сад и потравили его ниву. И тогда Давуд решил, что овцы должны перейти хозяину нивы, потому что их хозяева допустили упущение и должны были понести наказание. Однако правильное решение пришло на ум Сулейману. Он решил, что хозяин сада должен получить стадо овец во временное пользование и пользоваться молоком и шерстью животных до тех пор, пока хозяева овец не приведут его сад в прежний вид, после чего каждый из них должен получить свое имущество обратно. Это решение свидетельствовало о том, что Сулейман был рассудительным и проницательным человеком. Поэтому далее Всевышний сказал: