После упоминания о пророках Мусе и Мухаммаду, а также ниспосланных им Писаниях Всевышний Аллах поведал о том, как Он наставил на прямой путь пророка Ибрахима. А произошло это задолго до начала пророческих миссий Мусы и Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и задолго до ниспослания Торы и Корана. Аллах показал Ибрахиму свою власть над небесами и землей и дал ему верные наставления, благодаря которым он стал облагораживать свою душу и проповедовать истину среди людей. Своей приверженность к прямому пути Ибрахим превзошел все творения, кроме Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. И всякий раз, когда он восходил на еще более высокую ступень, Аллах приумножал его стремление идти прямым путем, потому что каждый правоверный стремится следовать прямым путем настолько, насколько ему позволяет его вера. Аллах наставил Ибрахима на прямой путь, почтил его пророческим посланием, сделал его своим возлюбленным и возвысил его над другими творениями при жизни на земле и после смерти, потому что Ему было прекрасно известно о том, что Ибрахим заслуживал этой великой чести. Это было вознаграждением за его чистоту и благоразумие. И поэтому далее Аллах поведал о том, как Ибрахим препирался со своими соплеменниками и призывал их отречься от язычества. Аллах также рассказал о том, как он разрушил языческие идолы и убедил многобожников в своей правоте.