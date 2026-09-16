Положение неверующих будет ужасно. Адское пламя будет обступать их со всех сторон, и тогда они не смогут помочь друг другу. Они не сумеют избавиться от наказания, и никто не придет к ним на помощь. Когда перед ними предстанет Преисподняя, они будут охвачены паническим страхом. При этом они будут настолько слабы и унижены, что не сумеют избавиться от этого страха. И Всевышний Аллах не предоставит им отсрочки и не повременит с наказанием. Если бы безбожники действительно знали о том, какая судьба ожидает их, то они не осмелились бы торопить Аллаха с наказанием. Напротив, они устрашились бы этой лютой кары. Однако они не ведают об этом надлежащим образом и поэтому произносят свои кощунственные речи.