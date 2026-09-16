Смерть является уделом каждого творения. Это - чаша, которую предстоит испить каждому, даже если он проживет долгую жизнь. Всевышний Аллах сотворил Своих рабов на земле, ниспослал им повеления и запреты, а затем подвергает их искушению добром и злом, богатством и бедностью, могуществом и унижением, жизнью и смертью. Всевышний сказал: «Благословен Тот, в Чьей Руке власть, Кто способен на всякую вещь, Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше» (67:1–2). Одни люди во время испытания поддаются соблазну, а другие обретают спасение. А затем каждый человек возвращается к своему Господу для того, чтобы получить воздаяние за совершенные деяния: добром за добро и злом за зло. Всевышний также сказал: «Господь твой не поступает несправедливо со Своими рабами» (41:46). Обсуждаемый нами аят свидетельствует о заблуждении тех, кто считает, что праведник Хадир живет по сей день и является бессмертным. Подобные утверждения не опираются на доказательства и противоречат священным текстам.